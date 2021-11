Inter News: rinnovo Brozovic, Ausilio conferma la trattativa

Inter News - Piero Ausilio "on fire" nel conferenza stampa pre-partita di Sheriff Inter. Il direttore Sportivo del club nerazzurro, dopo aver affrontato la questione Barella, ha parlato della trattativa per il rinnovo del centrocampista croato Marcelo Brozovic.

Il forte mediano, infatti, non ha ancora sciolto le proprie riserve sul futuro, circostanza che però non frena la dirigenza dell'Inter, che intende sottoporgli a breve una proposta di estensione contrattuale.

Queste le parole del DS del club meneghino: "Per Brozo posso solo dire che abbiamo enorme voglia di continuare con lui per più tempo. Avremo l'incontro a breve. Vogliamo possa essere parte del progetto in futuro, bisogna vedere cosa pensa la controparte".