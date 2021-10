Inter news, rigore dato alla Juve gravissimo: lo conferma quanto visto ieri

Inter news, il match tra i nerazzurri e la Juventus, andato in scena Domenica scorsa, sembra non finire mai.

Il momento decisivo del derby d'Italia è stato il calcio di rigore concesso ai bianconeri, che ha permesso a Dybala di agguantare il pareggio nel finale della partita, non senza polemiche. L'arbitro Mariani infatti in quella circostanza aveva lasciato correre sul contatto tra Dumfries e Alex Sandro, salvo poi essere richiamato dal Var. E proprio questo ha scatenato l'ira del mondo nerazzurro, in quanto il direttore di gara aveva preso una decisione, e ciò impedisce da protocollo l'intervento dell'arbitro preposto al Var.

Tuttosport sottolinea la gravità dell'episodio facendo riferimento a quanto accaduto ieri, mercoledì' 27 ottobre, in occasione del match vinto dall'Inter contro l'Empoli per 2 a 0 (con un Sanchez in grandissimo spolvero). D'Ambrosio si è reso protagonista di un intervento passibile di sanzione ai danni di Bajrami. Il direttore di gara Chiffi ha visto e ha deciso di lasciar correre. A prescindere dalla correttezza o meno della scelta, Valeri (che si trovava al Var) non è potuto intervenire per correggere la decisione. Il quotidiano torinese spiega che quanto visto legittima le polemiche riferite a Inter-Juventus, che non si sono mai placate. In chiusura Tuttosport si appella all'umanità degli arbitri, elemento che impedisce in maniera oggettiva l'uniformità sull'interpretazione del protocollo, e che potrebbe quindi spoegare le difformità delle scelte.