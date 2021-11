Inter news, retroscena da Venezia: c'è il segnale sul rinnovo di Brozovic

Inter news: novità importante sul futuro del centrocampista.

Da tempo in casa Inter si parla solo della questione rinnovi. Dopo il rinnovo di Lautaro e Barella e con Perisic pronto a prolungare il sui contratto (qui tutti i dettagli), si aspetta solo la fumata bianca su Marcelo Brozovic. Il centrocampista va a scadenza nel 2022, dunque i nerazzurri potrebbero perderlo a zero. Ma da qualche settimana i contatti tra le parti si sono intensificati. Attualmente Brozo percepisce 3 milioni di euro a stagione e per il rinnovo ne chiede 6, il doppio. L'Inter dal canto suo è ferma sui 5,5 più bonus. L'accordo sulle cifre sembra ormai cosa fatta.

La vera novità arriva direttamente da Venezia. Ieri i nerazzurri hanno vinto 2-0 in trasferta contro la formazione di Paolo Zanetti e Tuttosport svela un retroscena importante. Al Panzo, ieri erano presenti Ivan Brozovic, padre del calciatore che ne cura gli interessi e l'avvocatessa-agente del centrocampista. Un segnale davvero importante di quanto le parti siano vicine, infatti è in programma un nuovo incontro nelle prossime ore. Da Milano le sensazioni sono positive, sia la società che il calciatore vogliono proseguire insieme e le basi ci sono. L'accordo sull'ingaggio è stato trovato, adesso, come riporta il quotidiano torinese, dopo il prossimo incontro potrebbe arrivare la fumata bianca.

Brozovic è vicinissimo al rinnovo con l'Inter, che a questo punto con il rinnovo di Barella, ha posto le basi per mantenere un'ossatura ben precisa. Inzaghi dunque potrà contare su uno dei suoi migliori giocatori anche la prossima stagione. L'Inter, attaccata a Napoli e Milan, punta alla riconquista dello Scudetto. Intanto Inzaghi si gode un Calhanoglu ritrovato, come riportato sul nostro sito.