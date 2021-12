Inter news, regalo dall'UEFA per i nerazzurri: distribuiti i premi Champions

Inter news: nuovi incassi per i nerazzurri.

L'Inter di Simone Inzaghi domina in Italia e stupisce in Europa. Dopo un grande avvio di stagione in Italia, con tanto di primo posto conquistato, i nerazzurri conquistano il passaggio agli ottavi di Champions League. Inzaghi ha ereditato una squadra vincente e ha addirittura migliorato il lavoro di Antonio Conte. Il passaggio al turno successivo in Europa, 10 anni dopo l'ultima volta, è solo uno dei tanti risultati ottenuti dal tecnico in questa prima parte di stagione. Nonostante l'addio di Eriksen (qui l'ufficialità), Inzaghi ha saputo alzare la qualità del gioco inserendo al meglio gente come Calhanoglu e Dzeko. Adesso l'ultimo regalo arriva dall'UEFA.

Come riportato da calcioefinanza.it, nella giornata di oggi l'UEFA di Ceferin verserà alle società i premi maturati per i risultati sportivi dalla quarta alla sesta giornata della fase a gironi. L'Inter dopo il passaggio agli ottavi percepirà 5,6 milioni di euro così come la Juventus. Mentre Milan e Atalanta, uscite dalla Champions riceveranno "soltanto" 3,73 e 1,86 milioni di euro. Ottimo bottino per le italiane, soprattutto per nerazzurri e bianconeri. Le italiane complessivamente incasseranno 16,79 milioni su 134 totali. Il giusto premio per i nerazzurri che dopo il dominio in Italia hanno dimostrato di poter dire la loro anche in Europa. Il prossimo avversario dell'Inter sarà il Liverpool di Klopp, una delle migliori squadre d'Europa.

Intanto questa sera l'Inter sarà impegnata nel match contro la Salernitana. Diversi cambi di formazione per i nerazzurri che a Salerno potrebbero vedere novità in attacco, come riportato in precedenza, con Dzeko e Sanchez dall'inizio.