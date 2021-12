Inter news, Ranocchia tra scudetto e l'essere un esempio: le sue parole

Inter news: Andrea Ranocchia parla prima della partita contro il Cagliari.

Il difensore nerazzurro è stato il protagonista del Matchday Programme andato in onda nei canali ufficiali del club nerazzurro e ha parlato prima della gara contro la formazione sarda di domani sera allo stadio San Siro. L'ex Bari ha parlato di tanti temi, dalla vittoria dello scudetto della passata stagione con Antonio Conte in panchina fino al suo ruolo all'interno del mondo interista di cui è diventato uno dei pilastri silenziosi ed uno dei segreti della squadra sia in campo sia per quanto riguarda l'unione dello spogliatoio.

Andrea Ranocchia ha detto che con la vittoria dello scorso campionato ha realizzato un suo sogno, un momento che con l'Inter aspettava da tanto tempo e che ha condiviso sia con la squadra che con la propria famiglia, con il momento della Coppa alzata al cielo come suggello della vittoria ed emozione unica. Oltre a ciò, lo stesso Ranocchia, ha parlato del suo essere considerato un esempio e si è detto felice di tutto questo, soprattutto perchè, nel corso degli anni, con la maglia dell'Inter, ha vissuto situazioni contrastanti.

Intanto, per la partita di domani contro il Cagliari, Ranocchia non riuscirà ancora ad essere a disposizione di Simone Inzaghi, in una gara che, soprattutto dopo la sconfitta di Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, deve portare ai tre punti che vorrebbero dire continuare a sognare la vittoria dello scudetto. Vedremo quali saranno le scelte dei due tecnici e l'approccio che i nerazzurri avranno alla partita.