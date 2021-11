Inter news, Ranocchia parla di Correa: il retroscena sul Tucu

Inter news: Andrea Ranocchia elogia Joaquin Correa.

Dopo la vittoria 2-0, grazie alla doppietta dell’attaccante argentino ex Lazio, nell’anticipo dell’ora di pranzo andato in scena ieri contro l’Udinese allo stadio San Siro – a tal proposito, rivivi qui la diretta testuale della gara contro la formazione friulana -, il difensore nerazzurro ha parlato del nuovo compagno di squadra e di come, con le sue giocate, è stato e potrà essere un elemento decisivo per l’Inter nel corso della stagione che vedrà tanti impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Ecco le parole di Ranocchia a Sportmediaset: “La squadra non è composta soltanto dagli undici che partono dall'inizio, ma anche da chi resta fuori e si deve far trovare pronto quando è chiamato in causa. Correa ha avuto problemi di natura muscolare quando è arrivato, ma ora sta bene e i risultati si vedono". Un attestato di stima molto importante, che dimostra come tutto il gruppo squadra sia compatto e unito e abbia voglia di mettersi a disposizione di mister Inzaghi.

E questo viene dimostrato anche dalle prestazioni in campo come quella di ieri contro l’Udinese, in cui la squadra nerazzurra ha dato una grande dimostrazione di forza, come attestato anche da parte del tecnico della squadra friulana, Luca Gotti – leggi qui le sue parole al termine della gara. Adesso, due impegni decisivi per il prosieguo della stagione dell’Inter, come la partita di Champions League contro lo Sheriff e quella di campionato contro il Milan per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.