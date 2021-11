Inter news, Ranocchia leader che non ti aspetti: Inzaghi va sull'usato sicuro

Inter news: l'allenatore dei campioni d'Italia contro il Napoli andrà "sul sicuro".

Visto il forfait di De Vrij contro il Napoli, a causa dell'infortunio rimediato in Nazionale, Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Andrea Ranocchia. Se in mezzo al campo e soprattutto in attacco, il tecnico ha diversi dubbi, per la difesa ha le idee chiare. L'ex Bari giocherà al fianco di Skriniar e Bastoni, come svela lo stesso tecnico in conferenza stampa (qui le sue parole).

Ogni anno, durante la finestra di mercato estiva sembra il primo a dover lasciare l'Inter, ma dopo tante stagioni in nerazzurro è ancora li. Nonostante venga considerato una seconda scelta, Ranocchia non ha mai detto una parola fuori posto, non ha mai manifestato malessere chiedendo di giocare di più. Insomma ha sempre lavorato a testa bassa e soprattutto dicendo la sua in campo quando chiamato in causa. Leader silenzioso e uomo spogliatoio di questa Inter. Il classe 88 poco prima che iniziasse la nuova stagione ha rinnovato il contratto con i nerazzurri di un'altra stagione. E se il futuro a Milano è ancora incerto, lui è concentrato solo a dare il massimo. Domani contro il Napoli di Osimhen sarà al centro della difesa e considerando anche i minuti finali contro lo Sheriff, per lui sarà la quarta partita stagionale.

Insomma, Inzaghi vuole certezze per una sfida così delicata e l'uomo scelto per rimpiazzare De Vrij è lui: Ranocchia, l'usato sicuro. Il tecnico dunque ha già scelto l'undici titolare che sfiderà Spalletti. Unico dubbio in attacco con Correa favorito su Dzeko acciaccato. Tra le fila del Napoli invece, quattro assenze tra i convocati, come riportato sul nostro sito.