Inter News, quattro Nazionali faranno richiesta all'ATS per avere i giocatori

Dietro al rinvio di Inter-Sassuolo dopo le positività accertate di Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino, c'è la decisione dell'ATS di Milano che ha vietato ogni attività sportiva del gruppo squadra nerazzurro.

Il Suning Training Centre di Appiano Gentile è stato prontamente chiuso con i calciatori che sono stati posti in isolamento. Il timore al momento è che ci siano in circolo alcune varianti del COVID-19 con tempi di incubazione più lunghi e che quindi genererebbero sintomi anche diversi giorno dopo aver contratto l'infezione.

Eppure, secondo la redazione di Sky Sport, in caso di nuovi tamponi negativi Belgio, Croazia, Danimarca e Slovacchia faranno richiesta direttamente all'ATS milanese per avere in gruppo Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Christian Eriksen e Milan Skriniar.