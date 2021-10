Inter news: quante notizie nella notte. E spunta il nome nuovo per l'attacco

Inter news: prima la fondamentale vittoria contro lo Sheriff, poi nuove e importanti notizie sia sul fronte rinnovi che in vista del mercato. Si possono riassumere così le ultime 'adrenaliniche' ore in casa nerazzurra.

La squadra di Simone Inzaghi, ieri (martedì 19 ottobre), ha centrato una vittoria fondamentale in Champions League: grazie al successo per 3-1 sullo Sheriff - qui puoi 'rivedere' le azioni della gara -, l'Inter resta 'agganciata' ai moldavi e al Real Madrid nella classifica del girone D. In testa ci sono gli 'Sceriffi' e i 'blancos' con sei punti poi, appunto, i nerazzurri con quattro. E la sfida in Moldavia, in programma mercoledì 3 novembre, sarà il crocevia definitivo per il cammino in Europa. Un successo permetterebbe infatti ai nerazzurri di 'pianificare' le ultime due partite: quella a San Siro contro lo Shaktar (per ora) fanalino di coda e quella del 7 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu contro la formazione di Carlo Ancelotti.

Per quanto riguarda i rinnovi di contratto, nelle scorse ore, ha parlato l'amministrato delegato Giuseppe Marotta. Prima della partita contro lo Sheriff, ha infatti 'aperto il capitolo' sul prolungamento di Marcelo Brozovic che scadrà nel 2020. La società, ha fatto chiaramente capire Marotta, dovrebbe incontrare l'entourage del giocatore già nei prossimi giorni. Insomma: non resta che attendere per capire i futuri sviluppi (qui potete leggere l'intervista all'ad nerazzurro).

Infine il capitolo mercato. Nelle ultime ore Sky Deutschland ha rilanciato la notizia: l'Inter avrebbe messo nel mirino Karim Adeyemi, attaccante classe 2000, talento del Salisburgo. Adeyemi si sta mettendo in luce e a lui sarebbero interessati anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund Real e Atletico Madrid. A quanto si apprende, Marotta starebbe già valutando una possibile 'entrata in scena' dell'Inter. Il giocatore potrebbe il vice di Edin Dzeko: il 'cigno di Sarajevo' contro lo Sheriff è stato il migliore in campo (un gol e un assist) come vi abbiamo dettgliato anche nelle nostre pagelle.