Inter news, quale sorteggio in Champions? Questi i possibili scenari

Inter news, la squadra guidata da Simone Inzaghi ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo.

Martedì scorso, 7 dicembre, è fallito l'assalto al primato del girone, a causa della sconfitta subita al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Per questa ragione i nerazzurri, da seconda forza del raggruppamento, dovranno affrontare la prima di un altro girone. Ma quali sono le possibili avversarie degli ottavi di finale? Al netto della Juventus, che in quanto italiana non potrà essere sorteggiata (e ovviamente del Real Madrid), restano sei possibilità. In primis le tre inglesi, quindi il Liverpool (che ha eliminato il Milan da tutte le competizioni europee), il Manchester United e il Manchester City. Poi ci sarà il Bayern Monaco, che ha dominato (chiudendo a punteggio pieno) un girone con gli spagnoli del Barcellona (finiti addirittura in Europa League).

Infine ci sono le due squadre che all'apparenza potrebbero sembrare più abbordabili, ma guai a sottovalutarle. Si tratta del Lille e dell'Ajax. I sorteggi sono previsti per lunedì prossimo, 13 dicembre. Le date degli ottavi non sono ancora certe, ma l'andata si giocherà il 15 febbraio (il 13 febbraio ci sarà la trasferta di Napoli) o il 23 febbraio, mentre il ritorno sarà o l'8 o il 16 marzo. Va ricordato che nel doppio confronto (andata e ritorno) ci sarà un regolamento diverso rispetto agli ultimi anni, in quanto è stata abolita, a partire da questa stagione, la regola del maggior valore del gol in trasferta.