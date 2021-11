Inter news, preoccupano ancora le condizioni di Dzeko: le ultime

Inter news: preoccupano ulteriormente le condizioni di Edin Dzeko.

L'attaccante bosniaco ha raggiunto il ritiro della propria nazionale che affronterà le due partite di qualificazione al Mondiale contro la Finlandia e contro l'Ucraina, che costituiscono una sorta di ultima spiaggia per i bosniaci, dal momento che sono attardati in classifica. Ma proprio le condizioni dell'attaccante numero 9 dell'Inter destano preoccupazione dopo il risentimento muscolare avuto durante la partita di domenica sera contro il Milan, in cui è uscito anticipatamente, facendo posto a Joaquin Correa, per un risentimento muscolare che ancora non è stato completamente smaltito.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, lo staff tecnico dell'Inter sarebbe molto preoccupato, visto che, come testimoniato dal ct bosniaco oggi in conferenza stampa pre-partita, l'intenzione è quella di impiegare il giocatore in entrambi gli impegni, vista la delicatezza delle gare - leggi qui le parole complete. Una soluzione del genere rischierebbe di aggravare ulteriormente l'infortunio di Dzeko che poi sarebbe costretto a saltare la ripresa di campionato con l'Inter, che vede subito un altro big match come quello contro il Napoli capolista allo stadio San Siro.

Intanto, anche nella giornata di domani, saranno previsti ulteriori esami per il giocatore, per capire l'entità dell'infortunio e le possibilità che Dzeko possa essere risparmiato, vista anche l'età non più giovanissima. Dall'altro canto, le buone notizie, emergono invece dal ritiro della nazionale italiana di Roberto Mancini, dove Nicolò Barella sembra aver smaltito dal proprio affaticamento muscolare e si sarebbe allenato in gruppo, pronto per giocare le partite in programma contro la Svizzera e contro l'Irlanda del Nord in programma il 12 novembre ed il 15 novembre - leggi qui le novità sul centrocampista nerazzurro e le sue condizioni fisiche.