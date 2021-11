Inter news, Politano grande ex: l'esterno del Napoli con il dente avvelenato

Inter news: uno dei grandi ex della partita contro il Napoli è di sicuro Matteo Politano.

L'esterno della squadra partenopea, infatti, ha giocato per un anno e mezzo con la maglia nerazzurra, voluto fortemente dal suo attuale allenatore, Luciano Spalletti, nell'estate del 2018, in cui è stato prelevato dal Sassuolo, e poi ceduto nel gennaio del 2020 proprio al Napoli. Un giocatore che non ha fatto male nella sua esperienza in nerazzurro, ma che non si è lasciato bene con la società interista dopo alcuni avvenimenti che lo hanno convinto, poi, a cambiare aria in maniera definitiva.

Benchè, infatti, fosse un titolare indiscusso nel secondo anno di Spalletti, in cui ha contribuito al raggiungimento della Champions League nell'ultima giornata contro l'Empoli, la stagione successiva non è riuscito ad avere lo stesso minutaggio con Antonio Conte che, nel suo schema a due punte, non prevedeva un esterno come lui, relegandolo spesso e volentieri in panchina - complice anche un infortunio subito nella partita di Champions a Dortmund contro il Borussia. Non solo, ma la goccia che fece traboccare il vaso fu il dietrofront della dirigenza nerazzurra nell'ambito dello scambio con la Roma tra Leonardo Spinazzola e proprio l'esterno romano (e tifoso della Roma). Un evento che lasciò il segno nel giocatore che decise, a quel punto, di voler lasciare in ogni modo Milano.

Non sono mai mancate, da parte sue, le stoccate all'Inter nelle sue esternazioni e la sua reazione rabbiosa la si è vista anche in campo, in cui ha sempre creato più di qualche scompiglio alla squadra nerazzurra. Un pericolo in più, dunque, per Simone Inzaghi che avrà già il suo bel da fare per pensare ad un undici titolare che possa essere competitivo per domenica, visti gli infortuni di Stefan de Vrij - leggi qui le condizioni del difensore olandese - e di Alexis Sanchez - ecco il responso degli esami del cileno -, oltre agli acciacchi di Dzeko, che potrebbe far posto a Correa, Lautaro Martinez e Barella. Insomma, nel momento più delicato della stagione interista, Simone Inzaghi dovrà tirare fuori qualcosa in più dai suoi ragazzi, perchè il Napoli è molto pericoloso e ha un'arma in più chiamata Matteo Politano.