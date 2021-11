Inter news, Pinamonti si confessa e manda una frecciatina a Conte

Inter news: Andrea Pinamonti si confessa, in esclusiva, a TuttomercatoWeb.

Il centravanti di Cles, dopo l’apprendistato della scorsa stagione con la maglia nerazzurra, è stato mandato in prestito all’Empoli per continuare il suo processo di crescita e consolidarsi in una piazza che, di certo, ha meno pressioni rispetto a quella interista. E la scelta, fino ad ora, è stata ripagata, visti i quattro gol segnati e la continuità di minuti in campo visto che, dice, l'anno scorso, con Antonio Conte in panchina, non è stato semplice rimanere tutto l'anno in panchina . Ma l’obiettivo dell’attaccante trentino, come da lui stesso affermato, è la doppia cifra, dopo aver quasi raggiunto il record di cinque gol per singola stagione.

Gol merito del suo rendimento, certo, ma anche di un allenatore come Andreazzoli che, come detto da Pinamonti, è stato il motivo vero del suo approdo ad Empoli, dopo essersi trovati bene durante l’esperienza avuta con la maglia del Genoa. Obiettivi con il club, ma non solo, perché il grande sogno del centravanti, è sempre quello di arrivare un giorno a vestire la maglia della Nazionale, soprattutto in un periodo come questo, in cui si parla tanto della necessità della squadra azzurra di avere un bomber che possa capitalizzare al meglio le azioni da gol create.

Insomma, il bilancio di Pinamonti fatto fino ad ora è molto positivo, fatto di obiettivi raggiunti e molti altri da raggiungere. Chissà che Empoli non possa davvero essere la piazza giusta per fare il definitivo salto in avanti in carriera che possa dare forma alle ambizioni personale. Un giocatore che ha avuto sempre riconosciute delle potenzialità importanti, ma che non è riuscito a dimostrare spesso. Adesso questa esperienza che può davvero fargli molto bene.