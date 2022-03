Inter news, PIF vuole i nerazzurri? Amanda Staveley dice tutto

Inter news, Amanda Staveley, CEO del Newcastle, parla della possibilità PIF per i nerazzurri.

La co-proprietaria del club inglese e braccio destro dello sceicco che ha acquistato il club bianconero, è stata intervistata dal sito Calcio e Finanza e ha parlato anche della possibilità, da parte del fondo arabo, di poter acquisire la società nerazzurra in futuro, soprattutto perchè, nelle ultime settimane, sono tornate in auge voci che vorrebbero un'acquisizione dello stesso PIF del club di Steven Zhang, attuale proprietario e presidente dell'Inter che, dal canto suo, non ha mai detto di voler cedere le quote di maggioranza.

Per Amanda Staveley, non c'è nulla di vero sulla trattativa per l'acquisizione di PIF dell'Inter e non sa da dove esca fuori. La CEA ha ammesso di aver puntato decisa tra i club di Premier League, in primis con il Chelsea, poi con il Liverpool, tanto da aver assistito anche ad una partita di campionato tra i Reds ed il Newcastle, fino a propendere proprio a quest'ultimo club, acquistandolo definitivamente. Insomma, nel giro di qualche mese è arrivata la seconda smentita di Amanda Staveley, che già in passato si era espressa in questa maniera.

Steven Zhang, come detto anche sopra, non ha mai detto di voler cedere la maggioranza del club, anzi, ha sempre voluto puntualizzare, anche attraverso le parole dei dirigenti, di avere un impegno a lungo termine con il club di viale della Liberazione. Intanto, la squadra pensa al campo, e alla sfida contro la Salernitana che, dopo il febbraio orribile avuto in termini di risultati, di gioco e di gol, deve essere vinta assolutamente per non abbandonare definitivamente la lotta per arrivare al ventesimo tricolore.