Inter news: Pif “sbarca” a Milano. Obiettivo chiarissimo

Inter news: il fondo Pif vorrebbe Marcelo Brozovic al Newcastle.

Secondo quanto riportato dal The Sun, la nuova dirigenza dei Magpies vorrebbe strappare il centrocampista, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, ai nerazzurri. Secondo il quotidiano inglese ci sarebbero stati già i primi contatti con l'entourage del calciatore che vorrebbe però continuare il suo progetto alla corte di Simone Inzaghi nonostante la corte di Paris Saint Germain e Manchester United.

L'ex Dinamo Zagabria, come spiegato anche da Giuseppe Marotta, ne parliamo qui, alla fine dovrebbe trovare l'accordo con il club milanese che dovrebbe riconoscergli anche un adeguamento dello stipendio come avvenuto con il compagno di squadra, Lautaro Martinez. Il potere economico del principe Mohamed bin Salman , interessato anche all'acquisizione dell'Inter, qui leggerete i dettagli, potrebbe attrarre il giocatore che, al momento, resta fondamentale nel 3-5-2 disegnato da Simone Inzaghi. I dirigenti milanesi sarebbero però al lavoro per rinnovare i contratti dei calciatori più rappresentativi. Dopo Lautaro, infatti, dovrebbe essere la volta proprio di Brozovic, Nicolò Barella e Milan Skriniar. L'ex Dinamo Zagabria, però, nelle ultime ore sarebbe finito anche nel mirino del Tottenham dopo l'approdo sulla panchina di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha formato un contratto fino al 2023 con opzione di rinnovo.