Inter news, Perisic non parte con la squadra: il motivo

Inter news, Ivan Perisic raggiungerà la squadra solo tra stasera e domani.

Come riportato dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra, e tutto lo staff tecnico e dirigenziale, hanno raggiunto quest'oggi la città di La Spezia per prepararsi al meglio alla partita di domani contro la squadra di Thiago Motta, in una partita molto complicata visto l'andamento della squadra dell'ex nerazzurro. Ma per i nerazzurri, mancava un uomo fondamentale, ovvero Ivan Perisic che non è partito con la squadra e che raggiungerà soltanto tra stasera e domani mattina.

Infatti, sempre secondo quanto riportato dalla rosea, l'esterno croato ha ottenuto dalla società un permesso speciale dal momento che da poche ore è diventato padre. Il giocatore, tra l'altro, domani, non dovrebbe partire da titolare dal primo minuto, visto che Simone Inzaghi vorrebbe preservarlo per il derby di Coppa Italia contro il Milan di martedì prossimo e visto che si trova in diffida ed un eventuale cartellino giallo potrebbe fargli saltare un'altra partita delicata come quella contro la Roma dell'altro ex, Josè Mourinho.

Domani sarà una gara fondamentale in cui i nerazzurri dovranno necessariamente ottenere i tre punti che sarebbero di vitale importanza per quanto riguarda la corsa scudetto. Perisic non sarà della partita, ma a prescindere da chi scenderà in campo, l'atteggiamento dovrà essere quello visto contro il Verona, in cui la squadra ha dimostrato di aver ricominciato a macinare gioco e risultati. Lo scudetto è l'obiettivo, ma prima di pensare al finale di stagione, bisogna ragionare di partita in partita.