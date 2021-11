Inter news, Perisic l'arma in più: il croato è rinato sotto la cura Inzaghi

Inter news: l'allenatore nerazzurro ha risvegliato la freccia croata.

Ivan Perisic è passato da esubero a giocatore fondamentale di questa nuova Inter targata Simone Inzaghi. Sotto la guida di Antonio Conte, la scorsa stagione, l'ex Bayern ha ottenuto comunque 42 gettoni ma con un rendimento nettamente inferiore rispetto alla prima parte di stagione con il nuovo tecnico. Nonostante il problema contrattuale, visto che Perisic va a scadenza nel 2022, la società vuole tenerlo. Difficile capire se resterà a Milano, intanto Marotta e Ausilio avrebbero già individuato il sostituto.

Il croato è tra i migliori giocatori della squadra di Inzaghi. Ha già segnato 3 gol giocando 16 partite complessive in Serie A. In Champions League invece, proprio contro lo Shaktar a Milano è arrivato il suo primo assist nerazzurro della competizione. Ma le prestazioni dell'ex Wolfsburg non passano solo dai numeri. Anzi, soprattutto dall'incredibile evoluzione tattica dimostrata. Perisic infatti oltre ad aver dimostrato ulteriore pericolosità e una certa costanza in proiezione offensiva, è migliorato in fase difensiva. Rispetto alle precedenti versioni del numero 44 a Milano, quest'ultima vista con Inzaghi è sicuramente la versione più completa. Un esterno a tutta fascia capace di essere costantemente pericoloso in zona gol ma anche attento in copertura.

Insomma, la società si gode un Ivan Perisic rinato sotto la cura del nuovo tecnico nerazzurro che ha saputo valorizzarne le caratteristiche. Infatti Inzaghi ha capito quanto il croato sia fondamentale per il suo gioco. Il tecnico vuole trattenerlo, soprattutto visto il contratto in scadenza nel giugno del 2022, come dichiarato nel post partita di Inter-Shaktar (qui le dichiarazioni complete).