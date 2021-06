Inter news: Perisic ha il Covid. Un grande Europeo fin qui, ora lo stop

Inter, Ivan Perisic ha il Covid. La notizia, giunta ieri, ha scosso l'ambiente croato, impegnato nella preparazione al match degli ottavi di finale contro la Spagna.

Una notizia pessima per Perisic, fin qui autore di un grande Europeo. Il mancino ha trascinato la sua nazionale a suon di sgommate e gol.

Per Perisic il torneo potrebbe essere già terminato, visti i tempi di isolamento a cui dovrà essere sottoposto, e l'incertezza sul decorso del virus.

"Il servizio medico della nazionale ha isolato Ivan dagli altri componenti della nazionale e ha immediatamente informato dettagliatamente della situazione il servizio epidemiologico competente, con evidenza del rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del coronavirus. Perišić trascorrerà 10 giorni in autoisolamento e in quel periodo non disputerà le partite della nazionale croata. Tutti gli altri membri della squadra nazionale, membri dello staff e delegazioni sono negativi", il comunicato della Croazia ripreso da tuttomercatoweb.