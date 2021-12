Inter news, Perisic e il rinnovo: le parole del croato a fine gara

Inter news, Ivan Perisic parla dopo la bella vittoria contro la Salernitana.

L'esterno croato anche oggi è stato uno dei protagonisti di giornata, non solo con il gol che ha sbloccato la gara dell'Arechi, ma anche con la solita prestazione fatta di corsa, recuperi difensivi e sostanza. Insomma, Ivan Perisic è uno dei leader tecnici di questa Inter spettacolare e, dopo la partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, parlando proprio dello stato di forma suo e dei suoi compagni che, in questa fase della stagione, sembrano inarrestabili.

Ecco le sue parole: "Oggi abbiamo vinto e dobbiamo solo continuare così. Stiamo facendo veramente bene, davanti siamo pericolosi e dietro siamo riusciti a trovare equilibrio. Un mese fa eravamo a meno sette dalla vetta, ma con la vittoria contro il Napoli ci siamo dati una spinta. Sono incontenibile? Quando la squadra gioca in questo modo diventa tutto più facile anche per me e per questo sono veramente felice. Il rinnovo? C'è tempo, ancora non abbiamo parlato. Ci sono sei mesi e vedremo, ma il tempo c'è". Insomma, in questo momento all'Inter sembra girare tutto bene e le parole dell'esterno croato testimoniano proprio questo.

Come detto, un'altra prestazione molto convincente degli uomini di Simone Inzaghi che sono riusciti a portare a casa la sesta vittoria di fila, a mantenere nuovamente la porta inviolata, a superare i cento gol segnati nell'anno solare e a vincere una partita che gli consentirà di guadagnare punti su Napoli o Milan. Ma da domani si penserà già alla prossima partita contro un Torino che è avversario parecchio ostico per tutti e che bisognerà prendere in maniera decisa.