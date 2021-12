Inter news, Perisic e Brozovic arme letali: ora serve il rinnovo

Inter news: i Campioni d'Italia non possono fare a meno dei due croati.

La nuova Inter di Simone Inzaghi sta dominando in Italia. I nerazzurri vincono e convincono, attraverso un gioco fatto di qualità e tanti gol (103 nel 2021). La rivoluzione passa dalle mani del nuovo tecnico che ha saputo dare un'identità precisa ad una squadra orfana dei tre giocatori simbolo dello Scudetto, ovvero Hakimi, Lukaku e Eriksen. Con l'arrivo di Calhanoglu e Dzeko ma soprattutto con la conferma di tanti campioni, da Barella a Skriniar, l'Inter si è confermata subito grande, facendo addirittura meglio di quanto visto con Conte. Adesso Inzaghi dovrà affrontare 40 giorni di fuoco, come analizzato in precedenza. Due dei punti di forza di questa nuova Inter sono i due croati: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Entrambi si stanno rivelando decisivi nei meccanismi dei nerazzurri. Quello cresciuto maggiormente tra i due è l'esterno ex Bayern. Già a quota 4 gol in 16 presenze, la metà delle partite impiegate lo scorso anno per raggiungere la stessa cifra di marcature. Perisic è in una forma straordinaria. Attacca e difende con una potenza e un'intensità disarmante, crea tante occasioni e sa rendersi pericoloso. La rimonta sul Napoli infatti passa anche dalle sue galoppate sulla fascia. Il nodo sul rinnovo però è un punto importante. Va a scadenza a giugno 2022 e al momento la distanza tra le due parti è notevole. L'Inter cercherà di convincerlo a restare, ma la Premier e la Germania, attirano le attenzioni dell'esterno. Simile la situazione di Brozovic, anche lui devastante in mezzo al campo e tra i migliori registi d'Europa. Detta i tempi di gioco, corre e recupera palloni, insomma, domina in mezzo al campo. Anche lui va a scadenza nel 2022, ma qua la situazione cambia. Brozo sembra intenzionato a sposare la causa nerazzurra ancora per diverso tempo e il rinnovo potrebbe arrivare addirittura prima di gennaio anche perchè l'accordo tra le due parti (5,5 milioni di euro a stagione) c'è già.

Insomma, l'Inter dovrà concentrarsi inevitabilmente sui due rinnovi anche perchè entrambi sono importanti per Inzaghi. Intanto dal mercato arrivano i primi movimenti, soprattutto in difesa.