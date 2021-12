Inter news, per domani recuperano in 3. Aggiornamenti su Correa

Inter news, il calendario fitto impone di archiviare velocemente le gioie delle vittorie conquistate, dal momento che si gioca ogni tre giorni.

Così i nerazzurri dovranno subito mettere da parte il bellissimo risultato di sabato sera ed iniziare a concentrarsi sul match che li aspetta domani, martedì 7 dicembre. Ad attendere la squadra di Simone Inzaghi ci sarà il Real Madrid, per una sfida che sarà decisiva al fine di capire chi passerà come prima del girone e chi come seconda. Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Karim Benzema, che si è infortunato nell'ultima partita della Liga spagnola. Ma com'è la situazione in casa Inter? A fornire un aggiornamento ci ha pensato il Corriere dello Sport, che ha concentrato l'attenzione in primis su Joaquin Correa.

L'argentino ha sfoderato una prestazione super contro la Roma, salvo poi lasciare il campo a causa di un dolore muscolare. L'entità dell'infortunio è ancora da valutare. Secondo il quotidiano romano il giocatore sarebbe consapevole che il problema sia serio, ma che la sensazione sia conseguenza del dolore, che ieri era ancora importante, piuttosto che di un'effettiva lesione. Ciò che è certo è che l'ex Lazio tornerà a disposizione solo nel 2022. Per un giocatore perso ce ne sono però tre recuperati. Lautaro Martinez non è sceso in campo contro i giallorossi causa di un'eccessiva dose di stanchezza. L'attaccante aveva dato la sua disponibilità a giocare, ma il tecnico ha preferito preservarlo. Domani sarà quindi a disposizione. Aleksandar Kolarov invece è pienamente recuperato, così come Stefan De Vrij, che ha smaltito completamente il problema accusato con la nazionale olandese. Niente da fare ancora per Andrea Ranocchia e Matteo Darmian.