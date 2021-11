Inter news: per Conte al Tottenham Zhang ci rimette 14 milioni

Inter news: per Antonio Conte al Tottenham, Steven Zhang ci rimette 14 milioni di euro.

Si può sintetizzare così l'aggiornamento del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 2 novembre, sul futuro dell'ex allenatore dell'Inter. "Si fosse seduto su una panchina italiana entro il 31 dicembre, Antonio Conte avrebbe dovuto restituire all'Inter la buonuscita concordata quest'estate per lui e il suo staff, 14,3 milioni che il club ha messo nel bilancio 2020-2021 per interrompere il rapporto con il tecnico di Lecce. Essendo - spiega Andrea Ramazzotti nel suo articolo - l'ex ct passato alla panchina del Tottenham, di quei soldi la società di viale della Liberazione non rivedrà neppure un euro". Il Corriere dello Sport sottolinea come "in realtà il presidente Zhang e gli ad Marotta e Antonello sapevano che difficilmente Conte sarebbe tornato subito a lavorare in Italia e che dunque quella cifra accantonata non sarebbe più rientrata, come previsto dal bilancio".

Il quotidiano sportivo concentra poi l'attenzione sulle prossime sessioni di mercato che coinvolgerebbero Conte e l'Inter. "Antonio è calcisticamente innamorato di Barella, che però ha appena rinnovato il contratto fino al 2026, ma attenzione a quello che può succedere con i 'suoi' tre centrali nerazzurri". Il Corriere dello Sport spiega infatti che "Skriniar e Bastoni gli farebbero comodo. Skriniar, come De Vrij, è in scadenza nel 2023. Occhio pure - aggiunge Ramazzotti nel suo approfondimento - al ritorno di fiamma per Lautaro per il quale Paratici ad agosto aveva proposto 85 milioni più 10 di bonus". Non è da escludere, siccome El Toro ha appena rinnovato, che Conte punti su Dusan Vlahovic che aveva già chiesto quand'era all'Inter.