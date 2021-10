Inter news, parla Materazzi: che replica a Bonucci!

Inter news: Marco Materazzi infiamma la vigilia della partita contro la Juventus.

Materazzi, è stato intervistato oggi (sabato 23 ottobre) dalla Gazzetta dello Sport. Tra le voci di una nuova proprietà (qui trovate gli ultimi aggiornamenti) e il derby d'Italia, l'ambiente nerazzurro era già caldo. L'ex bandiera interista ha 'scaldato' ulteriormente gli animi. Per Materazzi conta solo vincere e non ha preferenze tra questa Inter e quella di Antonio Conte. Anzi. Secondo lui senza la sconfitta contro la Lazio, i nerazzurri sarebbero ancora in cima alla classifica. Poi ha avvertito tutti: "Milan e Napoli costruite per vincere". Il difensore spiega poi come l'Inter di Inzaghi abbia, senza Lukaku, un baricentro più alto e di conseguenza rischia di più in difesa.

Parole d'elogio poi per i nerazzurri che fanno parte del giro della Nazionale di Roberto Mancini. Materazzi adora Nicolò Barella. Su quest'ultimo, sempre questa mattina, sono arrivati importanti aggiornamenti sul prolungamento di contratto: li potete trovare in questo nostro approfondimento. E soprattutto definisce Alessandro Bastoni e Federico Di Marco ottimi giocatori: "Bastoni ha ottimi piedi che fanno girare la squadra. L'esterno invece ha portato duttilità e personalità". Materazzi parla anche di Stefano Sensi: "Lui è un mistero, perché è un fenomeno. Credo che il suo sia un problema caratteriale e di testa".

Arriva poi il momento più atteso, Inter-Juventus. Materazzi spiega come la Juventus sembri "una squadra di Conte, solida in difesa. Se siamo Campioni d'Europa lo dobbiamo anche a Bonucci e Chiellini". Proprio sul numero 19 della Juve aggiunge: "Le sue parole sullo scorso campionato? Ha detto una cavolata, ormai è juventino e come tale parla. Hanno vinto tanto e si sono meritati i complimenti, ma ora vanno fatti all'Inter".

Infine Materazzi ha fatto una previsione sul match di domani (domenica). "La sfida si deciderà a centrocampo. L'Inter si fa preferire, ma la Juventus sa che se vince torna in corsa". E lancia anche un pronostico: "Vinciamo 3-1. Chi segna? Non lo so. Stravedo per Dzeko e Lautaro". Insomma, clima caldo prima per Inter-Juve: ecco come e dove vedere il Derby d'Italia.