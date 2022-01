Inter news, parla l'agente di Eriksen: che retroscena sui nerazzurri

Inter news, dopo l'addio ai nerazzurri, parla l'agente di Eriksen, Martin Schoots.

Il centrocampista danese, dopo aver messo fine alla sua avventura in nerazzurro a causa delle regole italiane che non consentono di giocare a livello professionistico a tutti coloro i quali hanno un defibrillatore sottocutaneo, non ha intenzione di mollare e sta lavorando molto duramente per far sì che possa ritornare nuovamente ad illuminare i campi di gioco dopo quanto accaduto nella partita d'esordio dell'Europeo della scorsa estate a Copenaghen. Proprio in merito all'addio all'Inter, ha parlato, come anticipato, l'agente del giocatore Martin Schoots che ha rivelato anche quelle che sarebbero state le intenzioni del club.

Il rappresentante di Eriksen, infatti, ha parlato al De Telegraaf dicendo come proprie le normative italiane, che esistono da tempo e valgono per tutti, abbiano impedito il ritorno in campo con l'Inter per il giocatore tanto che, dopo quanto accaduto l'Europeo, il giocatore e l'entourage erano consapevoli che la Serie A si sarebbe rivelato un vicolo cieco e che era il caso di parlare con i propri legali in Italia. Per quanto riguarda la società nerazzurra, invece, avrebbe voluto ancora continuare l'esperienza con il centrocampista danese, ma purtroppo così non è potuto essere.

Un addio che si è già concretizzato per un giocatore che, seppur non sia rimasto molto tempo, ha lasciato un ricordo indelebile alla maglia nerazzurra contribuendo enormemente alla vittoria del diciannovesimo scudetto della storia interista. Adesso, il giocatore, riprenderà gradualmente la propria attività e i tifosi nerazzurri tutti si augurano che qualunque sarà la destinazione e la scelta del giocatore, questi possa essere felice e, soprattutto, in salute.