Inter news: parla Erick Thohir e dice tutto su Suning!

Inter news: parla Erick Thohir.

L'ex presidente nerazzurro è intervistato oggi, domenica 31 ottobre, dal Corriere dello Sport. Dichiarazioni a sorpresa quelle del facoltoso imprenditore indonesiano, che - a Roma, per impegni lavorativi - ha risposto così circa l'attuale momento della proprietà nerazzurra. "Preferisco non commentare. Sempre per via dell'amore che nutro nei confronti dell'Inter. E per via di tutto quello che Suning ha fatto per vincere lo scudetto. Una cosa è certa: loro hanno grande rispetto per l'Inter e per gli italiani. Quando verrà il momento di lasciare, lo faranno".

Ma quali potrebbero essere le tempistiche dell'eventuale addio di Suning? Thohir risponde così: "Chiunque arrivi e s'impegni a mantenere l'Inter a questi livelli avrà il mio apprezzamento. L'Inter è un patrimonio globale, non solo dei tifosi italiani. Lasciamo che gli Zhang riflettano e trovino eventualmente un acquirente di quel tipo".

Il messaggio ai tifosi di Erick Thohir: "Credete nell'Inter. Possiamo avere problemi, ma torniamo sempre a galla. Lo dice la storia. Vale anche per la questione della proprietà. Arriverà il momento e qualcuno che ama l'Inter si farà vivo".

Dichiarazioni dunque chiare, e cariche di speranza, in una settimana che ha visto già l'Inter annotare le ambizioni di Zhang (clicca qui per le sue parole), nell'ambito dell'assemblea dei soci degli scorsi giorni. E' un momento evidentemente delicato per il club nerazzurro che resta al centro di voci, ma intanto ha rinnovato ben tre contratti, fra cui quello dell'amministratore delegato Beppe Marotta, oltre a quelli di Lautaro e Barella, ovvero due dei dei calciatori più in vista di un progetto che non vuol certo arrestarsi ora.