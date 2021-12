Inter news, Pagliuca inserito nella Hall of Fame nerazzurra: le sue parole

Inter news: Gianluca Pagliuca inserito nella Hall of Fame nerazzurra da parte dei tifosi.

Il portiere ex Bologna, Inter e Sampdoria è stato insignito del riconoscimento da parte dei tifosi dopo che, negli anni passati, altri tre grandi portieri della storia della squadra come Walter Zenga, Francesco Toldo e Julio Cesar avevano già raggiunto il traguardo. Pagliuca ha voluto ringraziare i tifosi attraverso i canali ufficiali della società nerazzurra, dicendo di portarli sempre nel cuore e di essere orgoglioso di far parte della Hall of Fame e della storia del club che nei suoi anni ha avuto grandi portieri come Ivano Bordon, lo stesso Walter Zenga e i successori del portiere bolognese.

Gianluca Pagliuca, con la maglia dell'Inter, ha vinto la grandissima Coppa Uefa del 1998, nella partita contro la Lazio finita per 3-0 grazie alle reti di Ivan Zamorano, Javier Zanetti e di Ronaldo, essendo anche il capitano di quella squadra. In nerazzurro il portiere ha accumulato 234 presenze su 592 partite di Serie A giocate anche con le maglie di Ascoli, Bologna e Sampdoria, in cui è riuscito a parare anche la bellezza di 24 rigori su 91, secondo solo all'attuale portiere dell'Inter, Samir Handanovic.

Per quanto riguarda la Hall of Fame nerazzurra, da adesso fino a marzo, per ogni mese verrà premiato un giocatore. Come detto questo è stato il turno del portiere, mentre i prossimi ruoli ad essere scelti da parte dei tifosi saranno la difesa, il centrocampo e l'attacco. I candidati saranno visibili sul sito della società nerazzurra e sui canali ufficiali della stessa in cui verrà data la possibilità di votare. Vedremo quali saranno i prossimi calciatori della storia interista ad essere premiati nei prossimi mesi.