Inter news, ottime notizie dall'infermeria: le condizioni degli infortunati

Inter news, Caicedo torna ad allenarsi in gruppo.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la squadra di Simone Inzaghi sta preparando ad Appiano Gentile la sfida scudetto contro il Napoli dell'ex Luciano Spalletti, voglioso di vittoria e di riscatto e che giocherà nel proprio stadio. Dall'infermeria arrivano delle buone notizie per il tecnico nerazzurro, con il neo-acquisto, Felipe Caicedo che quest'oggi ha lavorato in gruppo per metà allenamento e potrebbe essere convocato in vista di sabato alle 18, in modo da consentire di avere più soluzioni ad un reparto avanzato che ha bisogno di far rifiatare, anche a partita in corso, alcuni suoi elementi.

Ma non finisce qui, perchè Alessandro Bastoni, infortunatosi a causa di una brutta storta nella partita contro la Roma in Coppa Italia, potrebbe essere recuperato per la partita di Champions League contro il Liverpool. Ovviamente sarà assente per la partita di campionato contro il Napoli, visto che il giudice sportivo ha comminato una squalifica di due turni, per cui la società nerazzurra farà ricorso per diminuire la quantità della sanzione.

Restano invece ad allenarsi a parte gli infortunati Robin Gosens e Joaquin Correa, i quali impiegheranno ancora qualche giorno per poter recuperare completamente dall'infortunio e una forma accettabile. Insomma, pian piano Inzaghi potrà sorridere, ma intanto è ora di preparare al meglio la partita contro il Napoli che darà sicuramente parecchio filo da torcere e dirà tanto del cammino dell'Inter per rincorrere il suo ventesimo scudetto e la conseguente seconda stella.