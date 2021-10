Inter news, ora le gare decisive. Inzaghi pensa al turnover

Inter news, la gara di ieri, mercoledì 27 ottobre, deve essere rapidamente archiviata, visto che è già tempo di pensare alle prossime sfide.

Il calendario così fitto impedisce ad Inzaghi e ad i suoi di godersi il 2 a 0 inflitto agli uomini di Andreazzoli ed il ritorno alla vittoria con rete inviolate. Domenica 31 ottobre alle 12.30 infatti ci sarà già il match contro l'Udinese. In vista di questo impegno il tecnico nerazzurro, assente ieri in panchina a causa dell'espulsione rimediata contro la Juventus, sta ragionando su alcuni cambi di formazione. A riportarlo è Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese gli uomini che potrebbero rifiatare dovrebbero essere Stefan De Vrij e Lautaro Martinez.

L'olandese è stato tra i più impiegati in questa stagione, e per questo il tecnico potrebbe concedergli un turno di riposo. Lautaro invece non va in rete dalla trasferta di Reggio Emilia, ma la grande prova di Sanchez consente al mister di effettuare rotazioni anche nel reparto offensivo. Sarà importante dosare le energie, visto che all'orizzonte ci sono due partite decisive. Prima lo Sheriff in Moldavia, per l'assalto gli ottavi di finale di Champions ed evitare la quarta clamorosa eliminazione ai gironi consecutiva. Poi, domenica 7 novembre, il derby contro il Milan. Gara delicata di per sé, ma che questa volta sarà fondamentale per non perdere la scia dei rossoneri, primi in classifica a 7 punti dai nerazzurri. Turnover sì, ma senza stravolgere la squadra, come dichiarato ieri sera dal vice allenatore Farris. Saranno quindi pochi gli uomini a ruotare, così da non compromettere gli equilibri.