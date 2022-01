Inter news, Onana ha già conquistato Milano: nerazzurri colpiti dal portiere

Inter news: Onana è pronto per la sua nuova avventura.

Marotta e Ausilio, dopo una lunga trattativa hanno messo a segno il colpo Andrè Onana. Il portiere arriverà a parametro zero dall'Ajax e dalla prossima stagione sarà ufficialmente un giocatore dell'Inter. Negli ultimi mesi la trattativa è stata spesso al centro dell'attenzione, con i nerazzurri che hanno subito conquistato la fiducia del calciatore. Nelle scorse settimane Onana ha effettuato le visite mediche per conto dell'Inter, come riportato sul nostro sito e di fatto è il primo colpo della prossima estate. Il portiere ex canterano del Barça sarà l'erede di Handanovic e firmerà un contratto fino al 2027. Tanta attesa di vederlo presto in campo con i colori nerazzurri.

Dalla Francia però arriva un particolare importante che fa già capire quanto l'investimento fatto da Marotta e Ausilio sia corretto. Secondo France Football l'Inter è rimasta particolarmente colpita dalle condizioni fisiche di Onana. Nelle scorse settimane era sorto qualche dubbio sulle condizioni del portiere camerunese, visti i 9 mesi di squalifica che lo hanno tenuto fermo per tanto tempo. Ma ogni dubbio è stato spazzato via dalle visite mediche di rito effuate qualche giorno fa. Onana ha colpito tutti in modo positivo. Sempre secondo il giornale francese l'ufficialità del colpo dovrebbe arrivare a febbraio, dopo la chiusura della sessione invernale di mercato.

Intanto la società nerazzurra è a lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi, fresco vincitore della Supercoppa contro la Juventus. Marotta potrebbe regalare al tecnico un nuovo esterno sinistro, il vice-Perisic che manca, i nomi sono tanti ma due su tutti sono in cima alla lista dei desideri dell'Inter (qui i dettagli).