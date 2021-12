Inter news, ombre sul futuro di De Vrij: chiara la strategia nerazzurra

Inter news, in casa nerazzurra continua a tenere banco il rinnovo di Stefan De Vrij. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2023 e al momento la trattativa con il suo agente Mino Raiola sarebbe completamente bloccata.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero momentaneamente impegnati per risolvere altri rinnovo più complicati, ovvero quelli di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza a fine stagione. Per questo motivo, secondo calciomercato.com, avrebbero deciso di rimandare ogni discorso per il centrale francese a giugno.

L’ex Lazio si può ormai considerare il leader della difesa nerazzurra ed è senza dubbio ritenuto un elemento fondamentale per la squadra ma non è da escludere un suo addio a fine stagione per questioni di bilancio. Il classe 1992 guadagna attualmente uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione e considerando la sua crescita esponenziale degli ultimi anni per convincerlo a rinnovare i nerazzurri dovranno offrirgli un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Secondo quanto raccolto dal sito, l’Inter prima di trattare il rinnovo vorrebbe guardarsi intorno sul mercato e ascoltare eventuali offerte su di lui. Se dovesse arrivare un’offerta di almeno 20 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero decidere di sacrificarlo in modo da fare una ricca plusvalenza, dato che il giocatore è arrivato a parametro zero e reinvestire il denaro incassato in un altro centrale. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Geison Bremer, che potrebbe arrivare a prescindere dalla cessione dei nerazzurri. Come ne parliamo anche in questo articolo, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di uno tra Satriano, Vanhausden e Pinamonti per convincere il Toro.