Inter news: Oaktree è a Milano. Cosa sta succedendo realmente

Inter news: stanno destando curiosità le mosse di Oaktree a Milano.

Rappresentanti del fondo sono in queste ore a stretto contatto con il pianeta nerazzurro. Ma cosa si cela dietro questo intervento diretto? La Gazzetta dello Sport fa oggi chiarezza: "Il fatto che questa sia la settimana dell’assemblea degli azionisti, prevista per domani, ha acceso i riflettori e incuriosito. Quale sarà lo sviluppo della collaborazione tra il colosso cinese e il fondo americano, dopo l’intesa siglata cinque mesi fa, si vedrà nel tempo, anche perché le quote di Suning (68,55% delle azioni nerazzurre) sono state utilizzate come pegno per il prestito da ripagare in tre anni. Dietro all’incontro non ci sarebbe, però, nient’altro che una visita di cortesia. Ma di certo, il nuovo attore non può che avere un peso nelle dinamiche del club visto l’investimento fatto".

Il quotidiano spiega con novizia di particolari la spedizione a Milano di una rappresentanza del fondo. Un gruppo di manager con le rispettive famiglie. Un tour iniziato domenica, l'invito sarebbe arrivato dal club. Dapprima la partita contro la Juventus vissuta in tribuna d'onore; ieri la tappa alla Pinetina, accompagnati dai dirigenti (riunioni in corso, clicca qui).

Per il giornale, comunque, gli Zhang sono intenzionati a rilanciare il loro impegno. Una posizione, quella della proprietà cinese, spiegata così: "Domani gli azionisti dovranno approvare i risultati dell’esercizio finanziario 2020-21, chiuso con la perdita record di 246 milioni, e a loro si rivolgerà Steven in persona collegato in videoconferenza da Nanchino. Il discorso presidenziale, limato proprio nelle ultime ore, verterà sul solito motivetto degli ultimi mesi: Suning, ben felice di accompagnare Oaktree nel tour milanese, pensa a gestire il club ancora per un bel po’". Nelle scorse ore la notizia di un accordo con uno sponsor, clicca qui.