Inter news, nuove smentite sul fondo PIF: la situazione reale

Inter news: arrivano nuove smentite per quanto riguarda il fondo PIF.

Nei giorni scorsi, infatti, si sono rincorsi ancora nuovi rumours per quanto riguarda l'acquisizione dell'Inter da parte del fondo arabo rilanciati da alcuni account Twitter che si definiscono insiders vicini a persone del fondo. Non solo, ma tanti giornalisti arabi hanno rilanciato notizie inerenti a questa presunta trattativa da siti tematici di tifosi nerazzurri. Ma qual è la verità? Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, non c'è nessuna trattativa per quanto riguarda PIF e la cessione delle quote dell'Inter, cosa confermata anche da parte della società nerazzurra e dai suoi dirigenti.

Inoltre, non c'è nulla di vero nemmeno per quanto concerne la futura presidenza di Nicola Volpi, ex membro del CdA interista e con alcuni punti di contatto con il fondo. Insomma, una vera e propria non-notizia che ancora oggi circola. Di fatto, la situazione del club nerazzurro prevede la volontà della famiglia Zhang di cedere le quote appartenenti a Lion Rock, ma al momento non ci sono stati interessamenti vicini ad una conclusione se non che Suning, in cambio di un finanziamento da 275 milioni,ha dato in pegno le quote della maggioranza del club al fondo Oaktree.

Vedremo, insomma, quali saranno i risvolti societari. Di certo, non trovano minimamente conferma le voci che vorrebbero l'interessamento di PIF, come detto da Beppe Marotta e Alessandro Antonello ed anche dal membro del CdA del Newcastle, Amanda Staveley. Intanto, domenica sera, l'Inter torna in campo, nella partita di campionato contro il Cagliari a San Siro, in una gara in cui i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno dimostrare di aver superato la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.