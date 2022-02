Inter news, novità sul rinnovo di Perisic: c'è un solo ostacolo

Inter news: anche contro il Milan Perisic è stato tra i migliori in campo.

La nuova Inter di Simone Inzaghi, tra le tante certezze e soprattutto sorprese, ha riscoperto la forza impressionante di Ivan Perisic. L'ex Bayern Monaco dopo aver faticato sotto la guida di Conte, con Inzaghi sta trovando continuità e soprattutto gol. Quello di ieri nel Derby perso contro il Milan (qui l'analisi del match) è il gol numero 5 in campionato in 21 presenze. Numeri impressionanti per un esterno a tutta fascia. L'Inter viaggia in classifica anche grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni maiuscole. Una vera e propria forza della natura. Resta però da chiarire un punto importante sul suo futuro: arriverà il rinnovo con l'Inter?

Il croato, negli ultimi mesi ha espresso una chiara volontà: vorrebbe restare a Milano. Come riportato da Tuttosport , Perisic vorrebbe rimanere ma solo ad una condizione, ovvero con un'offerta alla sua altezza. L'esterno vuole una proposta con ingaggio importante mentre, secondo il quotidiano torinese, Marotta avrebbe pensato ad un'offerta con ingaggio a ribasso. Questo è l'ostacolo principale della trattativa, il mancato accordo sull'ingaggio tra società e calciatore. Se una delle due parti non dovesse accettare di fare un sacrificio, l'addio a giugno sarebbe quasi certo. In questo mese la società incontrerà l'entourage del giocatore per fare il punto della situazione.

Intanto in casa Inter, oltre ai rinnovi, c'è da pensare al campo. La squadra di Inzaghi ieri perdendo il Derby ha permesso ai rossoneri di accorciare in classifica di conseguenza di riaprire la lotta Scudetto. Il mese di Febbraio sarà un vero e proprio tour de force per i nerazzurri, come svelato dal tecnico nel post partita.