Inter news, novità sul nuovo stadio: si va verso il dibattito pubblico

Inter news: il progetto del nuovo San Siro prende forma.

Nelle scorse settimane il Sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato l'avanzamento del progetto per la ristrutturazione di San Siro, dichiarando anche come già da due anni aveva proposto ciò a Inter e Milan. Mentre i nerazzurri sono concentrati sul calciomercato (qui gli ultimi aggiornamenti), si gioca una partita importante per la riuscita del progetto "Nuovo Stadio". Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra oggi e domani il capogruppo di Europa Verde, Carlo Monguzzi presenterà la delibera per dare il via al dibattito pubblico.

La strada che l'aula di Palazzo Marino sembra intenzionata a imboccare è ben definita: quella del dibattito pubblico. La domanda presentata andrà a interessare tutto il comparto. A San Siro infatti non si andrà a realizzare solo il nuovo impianto in alternativa alla riqualificazione del Meazza ma anche tutto il contesto. Che è ancora da definire dopo che le squadre hanno fatto dietrofront sulle volumetrie accettando di rientrare negli indici previsti dal Pgt, ossia lo 0,35, rispetto allo 0,51. Dunque meno metri quadrati di cemento in meno ma soprattutto minori oneri di urbanizzazione rispetto a quelli previsti nel precedente studio fatto sulla fattibilità economica di Inter e Milan. Tutto ciò significa che i due club passeranno dal versare 2,8 milioni di euro al comune di canone a soli 2 milioni. Dunque mettendo a rischio il contributo extra per le case popolari.

Insomma, la questione sul Nuovo Stadio prende corpo ma va affrontata delicatamente visto il grosso investimento soprattutto per Milano stessa. Intanto dal Cile arriva una notizia importante: Barcellona e Atletico vogliono Alexis Sanchez.