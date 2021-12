Inter news, novità sul futuro di Perisic: Marotta prepara la nuova mossa

Inter news: i nerazzurri pensano al prolungamento del contratto del croato.

Lo scorso anno, nonostante le tante partite, sotto la guida di Antonio Conte non è riuscito ad essere decisivo. In questa prima parte di stagione con Simone Inzaghi, Ivan Perisic si è rivelato devastante. Cresciuto tanto nella fase difensiva e soprattutto in quella offensiva, si è adattato al meglio al ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 dell'Inter. Quest'anno ha già segnato 3 gol e fornito due assist in 14 partite di campionato, mentre in Champions League ha fornito un assist. Insomma, imprendibile sulla sinistra, uno dei migliori in campo di questa Inter e soprattutto perfetto per il gioco di Inzaghi. Resta però da definire il suo futuro, visto il contratto in scadenza nel 2022.

L'Inter, concentrata sui rinnovi di De Vrij e Brozovic, dovrà pensare anche al rinnovo dell'esterno croato e Marotta in tal senso, prepara una nuova mossa. Fino a qualche settimana fa Perisic sembrava intenzionato a non rinnovare con i nerazzurri, tentato dal possibile ritorno in Gemania. Ma il feeling con Inzaghi e l'amore della piazza interista sta facendo cambiare idea al croato che potrebbe rinnovare ulteriormente il suo contratto con l'Inter. L'ultimo aggiornamento arriva dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini che ha dichiarato che "si è aperto uno spiraglio per il rinnovo di Perisic". Le dichiarazioni rilasciate prima della partita con il Real fanno capire che forse non è ancora tutto deciso. L’Inter farà un tentativo proponendo un biennale all'ex Bayern.

Intanto Inzaghi si gode Perisic, arma in più di questa Inter che è già concentrata alla sfida di domani contro il Cagliari. Il tecnico contro i sardi è pronto ad una sorpresa di formazione, come svelato sul nostro sito.