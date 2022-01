Inter news, novità sul futuro di Perisic: i nerazzurri non hanno fretta

Inter news: dopo il mercato, la società si concentrerà sui rinnovi.

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dal dominio in Italia e dalla qualificazione agli ottavi di Champions dopo 10 anni, Simone Inzaghi vuole continuare a far bene. Per farlo avrà bisogno di tutta la rosa al completo, soprattutto dei suoi uomini migliori. Una delle rivelazioni importanti di questa nuova Inter è certamente Ivan Perisic. Il croato sotto la guida di Inzaghi sta disputando una stagione fantastica, dimostrandosi uno dei migliori esterni della Serie A. Tiene banco però il suo futuro a Milano, che al momento sembra tutt'altro che scontato. Infatti l'ex Bayern va a scadenza di contratto a giugno, dunque rischia di lasciare i nerazzurri a parametro zero. C'è però una novità sul suo futuro.

Come svelato da Calciomercato.com, Perisic vorrebbe firmare un ultimo contratto importante. Infatti è in attesa di proposte dall'estero, che però non sono arrivate fino ad ora. L'Inter d'altro canto non ha fretta, soprattutto dopo l'arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta. Dopo la chiusura del calciomercato, i nerazzurri penseranno ai rinnovi, tra cui quello di Brozovic (qui le novità) e si tornerà a discutere anche di quello di Perisic. I nerazzurri però, rassicurati dal nuovo acquisto sulla fascia sinistra, non hanno fretta. Il croato, se non dovesse ricevere offerte economicamente migliori o stimolanti a livello di club, potrebbe decidere di restare a Milano.

Di certo, uno come lui farebbe comodo ad Inzaghi, soprattutto vista la voglia di aprire un ciclo vincente con l'Inter. Marotta e Ausilio intanto mettono le basi per il futuro, cercando di portare a giugno giocatori del calibro di Scamacca e Frattesi, come riportato sul nostro sito.