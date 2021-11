Inter news, non solo Brozovic: si complica un altro rinnovo

Inter news, le questioni legate ai rinnovi contrattuali sono centrali questo momento in casa nerazzurra.

Settimana scorsa è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento dell'accordo di Lautaro Martinez, che si è legato al suo club fino al 2026. La società sta proseguendo su questa scia, ed in giornata, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare anche la firma di Nicolò Barella sul nuovo contratto. L'ex Cagliari dovrebbe essere il prossimo capitano, e riceverà anche lui un adeguamento sull'ingaggio. Note invece le difficoltà che si stanno incontrando sul fronte Marcelo Brozovic. Il croato andrà in scadenza il prossimo giugno, ma al momento le parti sembrano essere distanti. Alla finestra resta non solo il PSG, come riporta il quotidiano torinese, ma anche il Tottenham del nuovo allenatore Antonio Conte.

E se invece è chiaro che Perisic dirà addio a fine stagione, prosegue Tuttosport, un altro rinnovo, un pò a sorpresa, sembra presentare qualche ostacolo. Si tratta di Federico Dimarco, rientrato in estate dl prestito al Verona e che sta trovando molto spazio con Simone Inzaghi. L'attuale accordo scade nel 2023, ma Beppe Riso, agente dell'esterno, ha sorpreso la dirigenza dell'Inter con delle richieste economiche molto più elevate rispetto alle aspettative. Il giocatore non ha dubbi, vuole continuare a giocare per la squadra che tifa sin da piccolo. Inzaghi gli sta dando molta fiducia, e lo impiega tanto come esterno a tutta fascia quanto come braccetto nella difesa a tre. Il cammino per arrivare al rinnovo però sarà più in salita di quello che ci si aspettava, anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che alla fine si troverà una soluzione. Il suo procuratore intanto sta timidamente tentando di aprire un discorso anche per Roberto Gagliardini.