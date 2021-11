Inter news, nerazzurri ora con un grande vantaggio per la corsa scudetto

Inter news, la vittoria ottenuta domenica sera, 21 novembre, per 3 a 2 contro il Napoli, ha avuto l'effetto di rilanciare prepotentemente i nerazzurri nella corsa scudetto.

Il successo conquistato contro i partenopei, unito alla sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina, ha fatto sì che il distacco dalle capoliste, in un solo colpo, passasse da 7 a 4 punti. Ora bisognerà continuare a guadagnare terreno, per provare ad avvicinarsi ancora di più alla vetta. E gi uomini di Simone Inzaghi hanno un vantaggio da sfruttare in questa ultima fase del girone di andata. Il calendario infatti sembra agevolare il cammino dell'Inter rispetto alle dirette avversarie. Da qui a Natale l'unica data da segnare in rosso sarà quella del 4 dicembre, quando andrà in scena la trasferta di Roma. Derby personale per Inzaghi e primo scontro ufficiale per i nerazzurri con Mourinho dopo l'addio del 2010.

Per il resto ci saranno Venezia, Spezia, Cagliai, Salernitana e Torino. Guai a sottovalutarle, ma sicuramente si tratta i sfide alla portata. Bisognerà massimizzare i punti in vista soprattutto del 19 dicembre, data del match tra Milan e Napoli. In questo contesto assume particolare rilievo anche il match di domani. Battendo lo Shakthar di Roberto De Zerbi infatti la qualificazione agli ottavi verrebbe blindata, e a quel punto la sfida al Real Madrid del 7 dicembre (3 giorni dopo la gara dell'Olimpico) sarebbe decisiva solo per decidere primo e secondo posto.