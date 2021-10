Inter News, Mulattieri superstar: le parole dell'attaccante sul futuro a Milano

Inter News: Samuele Mulattieri si gode il momento al Crotone.

L’attaccante della squadra calabrese, in prestito secco dall’Inter, sta facendo molto bene in Serie B, dopo il grande campionato in Olanda con la maglia del Volendam, e si trova in cima alla classifica marcatori del campionato cadetto. Merito suo, certo, ma anche di un contesto che, a suo dire, lo sta mettendo a suo agio sotto ogni punto di vista.

Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: "La prima reazione molto positiva e poi c’è stato lo zampino di Cordaz che mi ha parlato benissimo di città, squadra e società. Nel Crotone hanno militato calciatori che ora giocano in squadre importanti e la cosa ha influito. Tutti hanno mostrato molta decisione nel volermi, il presidente Vrenna, il direttore sportivo Ursino e il tecnico Modesto. Perciò non ci ho pensato due volte. Mi trovo benissimo, con i tifosi c’è un feeling eccezionale, sono molto calorosi e si vede che ci tengono tantissimo alla loro squadra. Anche se è una città piccola, a Crotone si vive molto bene, tutte le persone sono cordiali e il fatto che non ci siano tantissime distrazioni per noi calciatori è un bene. L’Inter? Io voglio solo fare bene con il Crotone, sono concentrato sul presente. Il prossimo anno si vedrà".

Insomma, una rivelazione, ma non troppo, per un attaccante che fin dalle giovanili ha sempre fatto molto bene. Adesso Mulattieri deve giocare e accumulare più esperienza possibile, per poi ritornare in nerazzurro e poter essere protagonista.