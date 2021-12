Inter news, Mourinho non parla in conferenza: il retroscena sulla scelta

Inter news: Alessandro Bonan parla della mancata conferenza stampa di Mourinho prima della partita di domani.

Il giornalista di Sky Sport è intervenuto per parlare del big match di domani sera alle 18 allo Stadio Olimpico che sarà caricato di tantissimi temi: da Inzaghi che vivrà il clima derby, al ritorno di Dzeko nel suo vecchio stadio contro la sua ex squadra, ma soprattutto, ed è quello che tutti attendono, Josè Mourinho che affronta l'Inter al suo ritorno in Italia dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere sulla panchina nerazzurra con il culmine dello storico Triplete dell'anno 2010.

Una partita che sicuramente vede il tecnico portoghese molto preso dal dover affrontare la squadra che più di tutte gli ha lasciato qualcosa dentro, ma che domani sarà un'avversaria quantomeno per novanta minuti. Proprio per questo, Bonan, ha interpretato il non voler parlare prima della partita da parte dello Special One, come un modo che ha il tecnico di esternare i propri sentimenti nei confronti di una piazza a cui ha dato tanto e da cui ha ricevuto tanto. Un rapporto che va oltre i novanta minuti della partita e per cui, condirlo con delle parole, potrebbe far sì che queste vengano mal interpretate come spesso capita in questi contesti.

Insomma, Mourinho sembra essere passato dal 'rumore dei nemici' al 'silenzio dell'amico', in quella che sarà la sua partita. Ma in campo, sarà un'altra storia e seppur pieno di defezioni in organico, il portoghese vorrà portare a casa i tre punti, soprattutto dopo la brutta sconfitta avuta contro il Bologna. Dal canto suo, l'Inter, non può permettersi di arrestare la sua corsa, dal momento che di sicuro qualcuna tra Atalanta e Napoli perderà punti e che il Milan, quantomeno sulla carta, si troverà a giocare una partita non proprio proibitiva.