Inter news, Mourinho e le rivali: parole al miele per i nerazzurri!

Inter news, Josè Mourinho parla dopo la bella vittoria contro l'Atalanta.

Nell'anticipo del sabato delle ore 15 la Roma del tecnico portoghese era impegnato al Gewiss Stadium contro una delle squadre più in forma del campionato, ovvero l'Atalanta di Giampiero Gasperini, pienamente lanciata nella corsa per lo scudetto. Un po' a sorpresa la partita si è conclusa con il risultato largo in favore dei giallorossi di 4-1 con le reti di Abraham, autore di una doppietta, Zaniolo e Smalling, mentre per i nerazzurri la rete della bandiera è stata siglata grazie ad un autogol dell'ex Cristante.

Una partita ben giocata dagli uomini di Mourinho che a fine gara, ai microfoni di Dazn, ha voluto spiegare cosa ci vuole per vincere partite di questa importanza, senza mancare di lanciare parole al miele nei confronti della sua Inter. Per Mourinho, infatti, in questi match non basta soltanto l'aspetto tattico, ma bisogna metterci tanto anche a livello caratteriale, per fare in modo di portare i tre punti a casa. Ma per il portoghese, questo discorso vale per squadre come Milan, Napoli e Atalanta, escludendo l'Inter la quale, a suo dire, è di un altro livello rispetto a tutte le altre compagini di Serie A.

Insomma, un attestato di stima molto importante quello dello Special One che oggi, con la vittoria contro l'Atalanta, ha fermato una delle più pericolose rivali per il titolo, consentendo all'Inter di aumentare il vantaggio in classifica. Intanto, domani, i nerazzurri di Simone Inzaghi attendono il risultato della partita tra Milan e Napoli che potrebbe porterà a guadagnare punti almeno nei confronti di una delle due squadre.