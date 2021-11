Inter news, Moratti risponde a Sala su San Siro: che bordata al sindaco!

Inter news: botta e risposta tra il sindaco Sala e Massimo Moratti.

Dopo le parole di oggi del primo cittadino del capoluogo lombardo, all'inaugurazione del nuovo Ntt Data, in merito all'abbattimento dello stadio San Siro e la costruzione del nuovo impianto, in cui aveva invitato l'ex presidente nerazzurro, che ha aderito insieme alla sorella Milly al comitato 'Sì San Siro', ad acquistare lo stadio San Siro visto che, dal canto suo, il comune, non avrebbe potuto mantenere due impianti di cui uno inutilizzato e la cui manutenzione sarebbe costata tra i 5 ed i 10 milioni di euro ogni anno, si è aperto un aspro scontro verbale proprio con Massimo Moratti che non ha preso bene queste dichiarazioni.

L'ex patron, infatti, è stato interpellato da FanPage sulla costruzione dello stadio e le parole del sindaco, catalogando le stesse come una caduta di stile da parte dello stesso Sala. Massimo Moratti, infatti, si è schierato contro la costruzione del nuovo stadio a favore di un mantenimento della tradizione cittadina dato che, a suo modo di vedere, sarebbe un bene che sia l'Inter che il Milan giocassero entrambe nello stadio San Siro. Parole che saranno destinate a rimanere inascoltate, dal momento che sono stati già raggiunti gli accordi tra le due società ed il Comune in merito all'interesse pubblico e mancano solo pochi dettagli burocratici per far partire i lavori - leggi qui la notizia completa.

Non solo, ma anche nella giornata di ieri il sindaco Sala si era rivolto a tutti quei comitati che si erano schierati contro la costruzione del nuovo stadio e all'abbattimento di San Siro, con parole molto nette in merito alla sua posizione - leggi qui le parole complete del sindaco. Insomma, la questione stadio è destinata ancora a far discutere molto e non solo a livello cittadino. Il progetto intanto va avanti e le due squadre hanno previsto la costruzione di tutto entro l'anno 2027 con il progetto scelto che, alla fine, è quello di Populous.