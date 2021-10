Inter news, Moratti nostalgico: "Ronaldo? Baciato da Dio. Ibra era il capo"

Inter news, Massimo Moratti nell'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di due dei più grandi attaccanti nerazzurri.

Il giornalista Iva Zazzaroni riporta le parole dello storico numero uno interista. Tra i tanti temi trattati, come quello del VAR in Inter-Juventus, Moratti parla anche di due suoi pupilli. Due calciatori che ogni tifoso nerazzurro non può che ammirare: Ronaldo il Fenomeno e Zlatan Ibrahimovic. Alla domanda sugli acquisti e sulle cessioni, il presidente risponde col sorriso. Ha infatti svelato come Ronaldo e Ibra furono due grandi operazioni, o meglio "autentici investimenti". Queste le sue parole. "Ronaldo e Ibra furono grandi operazioni, autentici investimenti. Gli opposti. Il Ronaldo del '98 non è descrivibile con accenti umani, era baciato da Dio".

L'ex presidente nerazzurro, parla di R9 come se fosse quasi qualcosa di divino. Un extraterrestre prestato al calcio, un po come i giovani d'oggi parlano delle gesta di Cristiano Ronaldo e Messi. Ma quel Ronaldo, il brasiliano, per Moratti era qualcosa di diverso, di non umano. Mentre su Ibra ha svelato il lato "egocentrico e carismatico" dello svedese. Alla domanda su Ibra, se anche a 25 anni si sentisse un dio sceso in terra, lo storico proprietario dell'Inter ha risposto in modo diretto. "Si, era un tipo davvero speciale, molto simpatico. La cantante lirica, voleva essere rispettato, la squadra doveva riconoscerne la leadership, lui era il capo. Dava anche ottimi consigli. Ancora oggi, a quarant'anni non sembra cambiato".

Insomma, Moratti ha raccontato quello che è e soprattutto che è stato Ibra a 360 gradi. Un calciatore unico ed un uomo speciale. L'ex proprietario nerazzurro ha fatto capire come questi due fenomeni fossero tanto simili quanto diversi. Appunto due "talenti opposti" passati per l'Inter. La squadra nerazzurra intanto si prepara al Derby d'Italia, ecco come e dove seguire il match.