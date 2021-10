Inter news, Moratti dice la sua su Interspac e sul futuro del club

Inter news, Massimo Moratti ha svelato la sua visione sul futuro della squadra nerazzurra.

Nell'intervista fatta da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Moratti dopo le parole su Ronaldo e Ibra (riportate precedentemente) ha parlato anche di quelle che saranno le sorti del club. In modo particolare ha voluto parlare del progetto Interspac, l'iniziativa di un gruppo di noti tifosi dell'Inter che introducono l'azionariato popolare nel calcio professionistico italiano. Zazzaroni ha chiesto allo storico presidente nerazzurro se avesse appoggiato il progetto Interspac.

Questa è stata la sua risposta: "Ho apprezzato le intenzioni, hanno avuto molto coraggio. Penso che in Italia quel genere di azionariato non sia praticabile, oltretutto i numeri che le società presentano oggi sono drammatici. In Germania si arriva a quote del 15, 20 per cento, ma con cifre accessibili e rischi limitati per i sottoscrittori... Mi fanno tanta tenerezza e simpatia i tifosi meno famosi disposti a mettere i mille euro". Insomma, per Moratti il progetto è interessante ma i rischi in Italia ci sono. Soprattutto per quel tipo di azionariato, difficilmente praticabile in Italia. Ma non è finita qua, l'ex numero un dell'Inter ha parlato dei conti di Suning. Moratti ha parlato bene di Zhang definendosi ottimista sui problemi visti a monte. Secondo lui, l'attuale presidente dell'Inter può recuperare la situazione.

Infine alla domanda su un suo ritorno all'Inter, ha svelato come spesso (e anche recentemente) abbiano cercato di riportarlo dentro l'ambiente nerazzurro. Ma ha poi chiuso tutte le porte definendola una strada non percorribile. Durante l'intervista ha poi lanciato una bordata sul VAR e sulla Juventus, riportata da noi precedentemente.