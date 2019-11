Inter News, minacce a Conte: il club fa chiarezza su quanto accaduto

E' della serata di ieri la notizia delle minacce recapitate al tecnico interista Antonio Conte. Un episodio che ha scosso tutto l'ambiente e per il quale l'Inter in prima persona ha voluto fare chiarezza.

All'ANSA infatti, il club di Viale della Liberazione ha rivelato che il proprio allenatore in prima persona non ha ricevuto alcuna lettera minatoria, ma che il tutto è stato recapitato direttamente all'Inter che di conseguenza si è rivolta agli organi competenti.

La moglie dell'ex CT della Nazionale Elisabetta Muscarello sui proprio canali social a riguardo ha smentito ogni possibile minaccia. Trattandosi però di una situazione piuttosto delicata che va oltre ogni discorso calcistico, va ovviamente presa con le pinze.