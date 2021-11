Inter news, Mentana rilancia: le ultime novità su InterSpac

Inter news: Enrico Mentana parla ancora dell’idea azionariato popolare.

Il direttore del TG La7 è uno dei fautori dell’iniziativa InterSpac per entrare nella società nerazzurra attraverso una soluzione partecipata, ma nelle ultime settimane, dopo il consiglio d’amministrazione e le parole del presidente Steven Zhang che hanno allontanato futuri ingressi di ogni tipo nella società, le voci in merito a questa iniziativa si erano d’improvviso raffreddate facendo pensare ad un interesse che fosse definitivamente passato e che non ci fosse più spazio per avanzare alcuna proposta.

Ma proprio Enrico Mentana, durante la puntata di Tiki Taka di ieri sera, ha deciso di mettere le cose in chiaro e sostenere come InterSpac sia ancora “un’idea seria”. Con Carlo Cottarelli, infatti, si insisterà ancora con i vertici della società per avanzare la proposta, anche perché, come sostenuto sempre dal giornalista “è una cosa possibile se dietro ci sono soggetti come quelli che stanno dietro al Bayern Monaco. C’è una grande società che sta facendo il piano attuativo”. Insomma, il progetto prosegue ancora e si attende di avere tutto il necessario in mano per poter rivolgersi a Zhang per aver un ingresso quantomeno con una minoranza.

Vedremo se il presidente Steven Zhang darà una possibilità all’azionariato popolare o se, invece, così non sarà e si darà spazio ad altri soggetti. Intanto, dopo l’approvazione del bilancio con il rosso da 245,6 milioni di euro che è stato approvato, l’Inter può iniziare parzialmente a sorridere grazie ai risultati ottenuti dalla squadra in campionato ed in campo europeo che hanno permesso, e vedremo se ci sarà anche il passaggio del turno, di diminuire questo passivo da record – leggi qui la notizia.