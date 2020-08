Inter News, martedì incontro tra Conte e la società

Sono ore caldissime quelle che si stanno vivendo in questo momento nella Milano nerazzurra. La delusione per la sconfitta in finale di Europa League è molta, guai se fosse il contrario. Ora però in Via della Liberazione è arrivata l'ora di tirare le somme e capire come pianificare il futuro.

Antonio Conte chiede alla propria dirigenza garanzie, specialmente per quanto concerne gli investimenti sul mercato. Dal canto suo però, complici anche le perdite causate dall'avanzare del COVID-19, la famiglia Zhang non può assicurare al tecnico salentino un mercato faraonico.

Nella giornata di martedì si deciderà come comportarsi, tenendo conto anche della situazione contrattuale di Conte che ha firmato fino a giugno 2022 un corrispettivo pari a 12 milioni di euro a stagione. Pertanto, l'Inter vorrebbe evitare di esonerarlo per poi pagare un altro tecnico.