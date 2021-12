Inter news, Marotta sui rinnovi e su Mourinho: le parole dell'ad nerazzurro

Inter news: Beppe Marotta parla prima dell'inizio della partita contro la Roma.

L'amministratore delegato nerazzurro, intercettato dai microfoni di Dazn, ha parlato prima del match di tanti argomenti, dai rinnovi di Ivan Perisic e di Marcelo Brozovic all'incontro dell'Inter con l'attuale tecnico giallorosso Josè Mourinho dopo la splendida cavalcata del 2010 che portò allo storico Triplete.

Marotta si è detto ancora molto fiducioso per quanto riguarda il capitolo rinnovi, soprattutto per quello che riguarda, come detto, i due croati, Brozovic e Perisic. L'esperto dirigente non ha nascosto l'esistenza di una trattativa e di frequenti contatti tra le parti, affermando ancora una volta che se i due giocatori hanno la volontà di proseguire con l'Inter, l'accordo si troverà con grande facilità, anche perchè è intenzione della società riuscire confermare il gruppo che la passata stagione ha vinto lo scudetto e che quest'anno sta facendo molto bene sia in campionato che in Europa.

Parole al miele per Josè Mourinho, che è ritornato in Italia e per la prima volta sarà avversario della sua Inter. Marotta ha esternato la sua ammirazione per il tecnico portoghese, che lo riporta indietro ad un'annata splendida e uno dei momenti più toccanti della storia della squadra nerazzurra. Sulla possibilità, in passato, di un suo ritorno, non ci sono mai state possibilità, visto che lo stesso Mourinho era accasato in altre squadre e non c'è stata occasione di incrociarsi.

Insomma, una partita che ha tanti argomenti prima ancora che le due squadre possano scendere in campo. Una Roma molto rimaneggiata a causa delle assenze di giocatori importantissimi come Pellegrini, El Shaarawy, Karsdorp e Abraham vuole fare uno scherzetto agli uomini di Simone Inzaghi che, dal canto suo, dovrà fare a meno di tanti difensori come de Vrij, Ranocchia, Kolarov e Darmian, oltre a presentare due importanti novità di formazione come la presenza di D'Ambrosio al posto di Dimarco e quella di Correa al posto di Lautaro.