Inter News, Marotta: "Hakimi? Entro un giorno al Psg. Altri sacrifici? Vi spiego"

Marotta esce allo scoperto. Il calciomercato dell'Inter è pronto ad annunciare una mossa in uscita. E, spera, di non dover far ricorso ad altri sacrifici.

E' stato lo stesso amministratore delegato a dichiararlo oggi.

Sull'esterno marocchino, Marotta - come si legge dall'account twitter di Sky - ha precisato: "Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa. Vorremmo non vendere altri giocatori, quando Hakimi sarà del Psg respireremo un po'".