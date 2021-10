Inter News: Marotta esce allo scoperto sul rinnovo di Brozovic

Inter news: Giuseppe Marotta fa chiarezza sul rinnovo di Marcelo Brozovic.

L'amministratore delegato nerazzurro, prima della partita contro lo Sheriff, è intervenuto sul contratto del croato che scadrà nel 2020. La società, ha detto Marotta, dovrebbe incontrare l'entourage di Brozovic già nel corso dei prossimi giorni. Non solo. Il giocatore avrebbe già chiaramente espresso la voglia di continuare a vestire la maglia dell'Inter. Insomma: dopo l'appuntamento saltato, nei giorni scorsi, ora il futuro sembra molto più delineato. D'altronde lo aveva anticipato anche la Gazzetta dello Sport: "I vertici di viale della Liberazione vogliono uscire in fretta da questo limbo. E premono con il giocatore perché il faccia a faccia chiarificatore arrivi in tempi brevi. Lo scopo - aveva scritto il quotidiano - è quello di evitare i dribbling della famiglia Brozovic. E soprattutto far capire ad Epic che la politica del rinvio è poco gradita". In questo articolo troverete ulteriori aggiornamenti.

Marotta ha poi confermato l'importanza della partita contro lo Sheriff, fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo un inizio non troppo semplice condizionato da una sconfitta ed un pareggio nelle gare precedenti. La classifica, per ora, non sorride all'Inter che ha conquistato un solo punto in due partite. Mentre, a sorpresa, per ora, i moldavi sono i padroni del girone grazie ai successi contro Shaktar e Real Madrid.

Le parole di Bonucci, rivelate durante un'intervista concessa ad Amazon Prime, saranno, invece, uno stimolo in vista della gara in programma domenica 24 ottobre contro la Juventus.